Die Junge Bläserphilharmonie Ulm lud wieder zum Jahreskonzert ins CCU ein und wurde vom Publikum zurecht gefeiert. Doch auch schon das Nachwuchsorchester konnte unter der Leitung von Josef Christ reüssieren. Knapp 30 junge Musikerinnen und Musiker zeigten mit zwei Medleys ihr Können. Titel von Abba und „The Best of James Bond“ ließen große Spielfreude und feine Musikalität erkennen und zeigten die beiden Saxophonisten als prima Solisten. Das Große Orchester eröffnete sein Programm mit „Young Pheasants in the Sky“ des japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa.

„Wer ist Elise?“

Im Auftrag des Deutschen Musikrates anlässlich des Deutschen Orchesterwettbewerbs im Beethovenjahr 2020 hat Johannes Stert das Pflichtstück für alle Teilnehmer komponiert. In Bezug auf das bekannte Klavierstück spielt „Wer ist Elise?“ mit Versatzstücken der Komposition. Das Hauptthema huscht mal in einer einzelnen Instrumentengruppe, mal über das ganze Orchester verteilt vorbei, verspielt, pompös und immer mit einer guten Portion Ironie, die vielleicht noch deutlicher aufblitzen dürfte.

Zum Wettbewerbsprogramm gehören auch die vier „Bulgarian Dances“ von Franco Cesarino, die ebenfalls von den gut 60 Instrumentalisten einfach fabelhaft musiziert wurden. Tolle Solisten ließen ebenso aufhorchen wie der differenzierte Klang des Orchesters. Bevor ein kurzer Film über die letzte Reise nach Spanien gezeigt wurde, erklang noch der Pasodoble „Suspiros de España“ des andalusischen Komponisten Antonio Alvarez.

Klasse Soli zum Abschluss

Nach der überlangen Pause mutierte das Orchester unter Leitung von Josef Christ zur klanggewaltigen Big Band mit „The Best of Billy Joel“ und „Music“ von John Miles. Und als dann Startrompeter Christoph Moschberger als Solist hinzukam, ging die Post erst richtig ab.

Im „Concerto for Trumpet“, das Harry Haag James 1939 komponiert hatte, brachte Moschberger mit seiner unglaublichen Virtuosität den Saal zum Kochen. Und auch das ruhigere „En Aranjuez con tu Amor“ von Joaquín Rodrigo wurde mit Standing Ovations belohnt.

Das Orchester führte zum Abschluss des Abends die drei Sätze „Cats Tales“ von Peter Graham auf, die mit Motiven von Ravel, Bernstein, Mancini und Saxophonist Sonny Rollins spielt und Solisten an Sax, Trompete, Marimbaphon und Schlagzeug klasse Soli bot. Natürlich gab es auch noch zwei Zugaben, in denen Christoph Moschberger mitspielte und fabelhaft improvisierte: „Moon Dance“ von Van Morrison und der dritte Satz der „Cats Tales“.