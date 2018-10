Kommentar Julia Kling zum ausstehenden Parkraumkonzept Konzept ist überfällig

jkl

Parkplätze sind häufig Mangelware in Ulm. Nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Stadtteilen werden die Rufe nach einem Parkraumkonzept immer lauter. Anwohner, Beschäftigte und Pendler, die wie etwa in Söflingen ihre Autos tagsüber abstellen, um mit dem Nahverkehr in die Innenstadt zu gelangen – die Interessen sind verschieden und alle in gewisser Weise nachvollziehbar.

Der Ansatz der Stadt, nun zunächst ein Konzept für die Innenstadt zu entwickeln und sich dann den Stadtteilen zu widmen, ist aus planerischer Sicht nachvollziehbar. Doch die Verwaltung muss sich mit Hochdruck daran machen. Denn die angestrebte Nachverdichtung mit 700 neuen Wohnungen jährlich im Stadtgebiet über fünf Jahre hinweg führt über kurz oder lang zu deutlich weniger Parkraum für mehr Menschen.

Zudem folgen die Bürger dem Ruf, das Auto stehen zu lassen und auf Bus, Bahn und Rad umzusteigen, nur, wenn das Angebot attraktiv ist und eine echte Alternative zum Auto darstellt. Dafür braucht es ein leistungsfähiges Park-and-Ride-Konzept sowie den Ausbau des Nahverkehrs über die Linie 2 hinaus. Bis solche Pläne jedoch umgesetzt sind und sich die Zahl der Pkw in der Stadt merklich reduziert, braucht es Lösungen. Auch E-Autos brauchen einen Platz zum Parken, am besten sogar einen mit Stromanschluss.