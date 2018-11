Kommentar Umzug der Kliniken: Konzentration macht Sinn

Ulm / Rudi Kübler

Doppelte Strukturen an den Kliniken vorzuhalten, kostet Unmengen an Geld. Deshalb ist der Umzug der Frauen- und der Kinderklinik sinnvoll, meint Rudi Kübler.

Wie der Teufel das Weihwasser so scheut der Leitende Ärztliche Direktor die Zahlen. Warum dies bei der Zahl der Pflegekräfte, die dem Uni-Klinikum fehlen, so ist, kann man sich erklären: Prof. Udo Kaisers will dem Personalrat keine Vorlagen liefern. Im Fall der avisierten Baukosten für den Umzug der Kliniken auf den Oberen Eselsberg macht das Schweigen des sonst so eloquenten Medizinmanagers keinen Sinn.

Denn: Selbst wer die Situation der Ulmer Uni-Medizin nur aus der Entfernung kennt – und dazu zählen die Konkurrenten aus Tübingen, Heidelberg, Freiburg und Mannheim –, der weiß, dass der Umzug überfällig ist. Sicher, die geschätzten Kosten für die Konzentration aller Kliniken sind immens. Die Zahl klingt in der Tat monströs. Aber die annähernd eine Milliarde Euro, die in den kommenden 20 Jahren verbaut werden, sind gut angelegt. Doppelte Strukturen an verschiedenen Standorten vorzuhalten, ist unsinnig.

