Polizei Kontrollen gegen wilde Partys in Naturschutzgebiet

Kontrollen gegen wilde Partys in Naturschutzgebiet

Ulm / cst

In beiden Ulmer Naturschutzgebieten Gronne und Lichternsee ist die Polizei wieder häufiger unterwegs.

Das Frühjahr lockt viele in die freie Natur hinaus – auch in die sensiblen Naturschutzgebiete „Gronne“ und „Lichternsee“. Damit die Tier- und Pflanzenwelt nicht gestört wird, weist die Naturschutzbehörde auf die dort geltenden Benimmregeln hin. Vor allem aber kündigt sie Kontrollen durch die Polizei und den Naturschutzdienst an.

Die beiden Naturschutzgebiete sind wertvolle Brut-, Rast- und Nahrungsbiotope für Vögel, Wasserinsekten, Fische und andere Tiere, teilt die Stadt mit. Die Flächen sind ausgewiesen als „Fauna-Flora-Habitat-Gebiete“, das heißt, diese natürlichen Lebensräume stehen unter einem besonderen Schutz. Der Zugang ist also nur bedingt erlaubt, weswegen die Naherholung dort im Donautal für die Menschen eingeschränkt ist.

Die Regeln: Verboten sind Grillen, ausgelassenes Feiern und Lärmen, Lagern, Zelten, das Verlassen der Wege, das Laufenlassen von Hunden, Fahrradfahren und erst recht, mit Autos in das Gebiet zu fahren und dort zu parken. Ebenso untersagt wird das Bootfahren auf den Gewässern. Bloß in ausgewiesenen Bereichen außerhalb der Schutzgebiete ist das Grillen erlaubt. Welche das sind, ist auf einer Karte zu finden.

Bei Verstößen kann es teuer werden: Bußgelder bis zu 50.000 Euro seien möglich, warnt die Naturschutzbehörde.