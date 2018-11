Sicherheit Kontrollen an B-10-Brücke

Ulm/Neu-Ulm / jkl

Die Adenauerbrücke wird in den kommenden Wochen von Ingenieuren mit Blick auf Sicherheitsaspekte geprüft. Wie die Stadt Ulm mitteilt, beginnen die Arbeiten am Mittwoch, 28. November. In der Nacht von Mittwoch, 5. auf 6. Dezember, kommt es zu Einschränkungen im Verkehr. Es handle sich um eine Hauptprüfung, die routinemäßig alle sechs Jahre durchgeführt werden müsse. Die Ingenieure beginnen mit ihrer Arbeit auf der Neu-Ulmer Seite, am 29. November wird die Untersuchung auf Ulmer Seite fortgesetzt.

Zur Prüfung der Brückenmitte kommt ein großes Brückenuntersichtgerät zum Einsatz. Dafür werden in der Nacht von Mittwoch, 5. Dezember, auf Donnerstag, 6. Dezember, von 21 Uhr bis 5 Uhr nacheinander die äußere Fahrspur gesperrt.