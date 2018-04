Wohnungen Kontaktbörse für Bauwillige

Ulm / Chirin Kolb

Gemeinsam günstiger und individueller bauen – dieser Gedanke steckt hinter einer Baugemeinschaft. Dabei finden sich mehrere Bauwillige zusammen, um ihr Haus zu planen. Was andernorts oft schon gang und gäbe ist, will die Stadtverwaltung auch in Ulm befördern. „Baugemeinschaften tun sich in der Gründungsphase oft schwer und haben Beratungsbedarf“, sagt Jochen Aminde, Referent von Baubürgermeister Tim von Winning. Unterstützung gibt es von der Stadt.

Ein erster Info-Abend im Stadthaus war laut Aminde ein großer Erfolg. „Wir haben mit gut 50 Teilnehmern gerechnet, es kamen rund 200.“ Darunter waren einige, die sich bereits zu einer Baugemeinschaft zusammengeschlossen hatten, aber auch Bauwillige, die noch Gleichgesinnte suchen. Sie konnten ihre Wünsche und ihre Kontaktdaten auf einem Info-Blatt eintragen, das sich auch auf der städtischen Homepage findet (siehe Info). Die Stadt hat für die Baugemeinschaften also „eine Art Kontaktbörse“ eingerichtet und gibt die Daten weiter, wenn die Bauinteressenten damit einverstanden sind.

Die Unterstützung durch die Verwaltung beschreibt Aminde so: „Wir bauen keine Wohnungen, wir bringen keine Baugemeinschaften zusammen. Aber wir helfen ihnen gern auf ihrem Weg.“

Dazu gehört auch, dass Baugruppen bei der Bauplatzvergabe berücksichtigt werden sollen. Die genauen Kriterien stehen noch nicht fest. Klar ist aber, dass sich Bauwillige mit einem Konzept bewerben sollen. Die Möglichkeiten sind weit gefasst. Kostengünstiges Wohnen für junge Familien kann dazu gehören, Wohnen und Gewerbe unter einem Dach, der Gemeinschaftsraum, der allen Hausbewohnern zur Verfügung steht oder den andere mieten können, das Café oder die soziale Einrichtung im Erdgeschoss... „Es geht um die Qualität im Viertel, um Belebung und Urbanität.“

Bewerbung mit einem Konzept

Das erste große Wohngebiet, in dem neben anderen Bauträgern auch Baugemeinschaften zum Zug kommen sollen, entsteht am Safranberg auf dem früheren Gelände der Chirurgie. Für dieses Gebiet plant die Stadt im Sommer eine Info-Veranstaltung. Zugleich soll die Vermarktung starten.

Nach der Auftaktveranstaltung haben Bauinteressenten drei bis vier Monate Zeit, sich mit einem Konzept für einen Bauplatz zu bewerben. Die Vergabe der Grundstücke erfolgt über die Abteilung Liegenschaften, die Entscheidung trifft letztlich der Hauptausschuss des Gemeinderats.

Nach der Vergabe ist der Stadt daran gelegen, dass am Safranberg möglichst schnell gebaut wird. Kein Problem für Bauträger: Sie haben ein Interesse an einer raschen Vermarktung ihrer Wohnungen. Baugemeinschaften können sich dagegen ein bisschen mehr Zeit lassen. Die Stadt will ihnen einen so genannten Optionszeitraum von etwa sechs Monaten einräumen. Das trage dem Umstand Rechnung, dass privat organisierte Baugruppen oft länger für die Verwirklichung ihres Projekts brauchen als Profis.

Wann am Safranberg die ersten Bagger anrücken, lässt sich laut Aminde noch nicht genau sagen. Er rechnet mit einem Baubeginn nicht vor Ende nächsten Jahres. Eine Unwägbarkeit sind die Bodenverunreinigungen durch Altlasten in dem Gebiet, „sie sorgen mit für eine zeitliche Unsicherheit“.

Das Bauen in einer Baugemeinschaft bietet laut von Winning mehrere Vorteile. Bauherren können eher individuelle Wohnwünsche verwirklichen, etwa bei Grundrissen und Materialien. Das Bauen ist meist billiger, weil die Bauherren nicht Wagnis und Gewinn eines Bauträgers finanzieren müssen. Baugruppen seien aber keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung.

Info Weitere Informationen zu Baugemeinschaften gibt es auf der städtischen Seite baugemeinschaften.ulm.de.