Kommentar Rudi Kübler zur Umbenennung der Hochschule Ulm Konsequenter Schritt

Rudi Kübler

Wofür steht eine Hochschule? Was ist ihre Kernkompetenz? Gestaltung vielleicht, Pädagogik, populäre Künste, Kommunikation, Wirtschaft, Recht, Verwaltung, Technik oder gar evangelische Kirchenmusik? Hochschulen mit diesen Ausrichtungen gibt es, sie tragen oftmals ihr Profil im Namen – und sind damit klar erkennbar.

Die Hochschule Ulm war ohne diesen Markenkern im Namen unterwegs, was dem Bekanntheitsgrad nicht gerade zuträglich war. Das Kürzel HSU führte selbst bei Gymnasiasten aus der Region zu Stirnrunzeln. Dass sich die Hochschulleitung unter Rektor Volker Reuter im Benehmen mit dem Wissenschaftsministerium jetzt zur Umbenennung in Technische Hochschule Ulm (THU) entschlossen hat, ist folgerichtig. Und ein kraftvolles Signal nach außen, in die Region: Technik ist unser Ding.

So klangvoll der Namen Technische Hochschule Ulm auch ist – vom 1. März 2019 an soll die Hochschule so heißen –, mit dieser Umbenennung führt die Hochschule lediglich ihre eigene Tradition fort. Sie war seit ihrem Start im Jahr 1960 unter der Bezeichnung Staatliche Ingenieurschule Ulm technisch geprägt. Dieser Kernkompetenz war die Hochschule immer verpflichtet, ihr Studienangebot hat sie stets um die Technik herum erweitert. Insofern ist dieser Schritt jetzt konsequent.