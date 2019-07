Die Entsorgungsbetriebe Ulm (EBU) steigen in Verhandlungen mit dem Dualen System (Der Grüne Punkt). Dabei geht es um Geld, aber auch um die Gelbe Tonne. Verpackungsmüll wird in Ulm überwiegend über die Gelben Säcke gesammelt. Es gibt zwar auch rund 5000 Gelbe Tonnen, das Stadtbild prägen an den Abholtagen und oft deutlich davor aber die Säcke. Leider, meinen viele Stadträte. Denn die Säcke reißen auf, der Abfall verteilt sich und macht de...