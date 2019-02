Wirtschaft Konjunktur läuft weiter robust

Ulm / swp

Die Konjunktur in der Region läuft weiter robust. Die Unternehmen sind nach Erkenntnis der IHK besser durch den Winter gekommen als erwartet. Präsident Jan-Stefan Roell mit Blick auf die Zahlen aus der Umfrage zu den Monaten September bis Dezember: „Von einem Abschwung oder gar einer Krise kann derzeit keine Rede sein. Allenfalls von einer etwas langsameren Gangart auf hohem Niveau.“ Die Geschäftslage legte in diesen vier Monaten sogar nochmal zu. Demnach berichten sieben von zehn Unternehmen in Ulm, Alb-Donau und Biberach von guten Geschäften. Bei einem weiteren Viertel ist die Situation befriedigend. Auch die Ertragslage zieht an, damit sind fast zwei Drittel zufrieden.

Dennoch hinterlassen Handelskonflikte und Brexit-Chaos durchaus Spuren. Wie die IHK erläutert, gibt es eine wachsende Unsicherheit zur künftigen Nachfrage, vor allem aus dem Ausland. So registrieren die Firmen eine nachlassende Dynamik bei Aufträgen. Das Niveau bleibt gleichwohl hoch. So blickt das Gros der Betriebe entspannt auf 2019. Etwa 60 Prozent rechnen mit einem gleichen Verlauf, fast jede dritte Firma sieht eine Verbesserung.

„Kein Selbstläufer“

Die Zuversicht resultiert stark aus der soliden Binnenwirtschaft mit hoher Beschäftigung und wachsenden Einkommen. Auf dem regionalen Arbeitsmarkt herrsche praktisch Vollbeschäftigung. Zudem wollen drei von zehn Betrieben das Personal weiter aufbauen. Die Kehrseite ist der Fachkräftemangel. Auch die Investitionen werden verstärkt.

Roell bleibt aber etwas skeptisch: „Wachstum ist kein Selbstläufer. Handelsbarrieren schaffen schnell Unsicherheit und stellen eine Gefahr für Wachstum dar. Daher sollte die Politik freien Handel ermöglichen.“ Man müsse auch am Standort arbeiten: mit Breitband- und Stromnetzausbau.

Speziell die Auslastung in der Industrie bewegt sich auf einem historischen Höchststand: mit einen dicken Plus bei Umsatz und Erträgen. Lediglich zwei Prozent geht es schlecht. Die Perspektiven trüben sich aber ein.

Im Einzelhandel blieb das große Geschäft aus. Bei Saisonware wie Mode, Schuhe, Sport ist der Druck aus dem Internet besonders stark. Es gibt nicht zuletzt regionale Unterschiede: So fallen die Lageurteile der baustellen-geplagten Ulmer Händler schlechter aus als die ihrer Kollegen.

Die Dienstleister setzen hingegen ihren Höhenflug unbeirrt fort. Bei Speditionen sind die Kapazitäten zu 90 Prozent ausgeschöpft. In Hotellerie und Gastronomie geht es etwas aufwärts. Bei den Banken läuft es befriedigend, die Niedrigzinsen und Regulatorik machen zu schaffen.