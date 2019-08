Ein russischer Investor will im Umfeld von Lofts und Büros den Erlebnispark „Trampopolis“ eröffnen. Dagegen läuft nun eine Initiative, die in einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht mündet. Im Stadtregal – also den Lofts und Büros in der Magirus-Deutz-Straße an der Blau – läuft ein massiver Konflikt zwischen den Anwohnern und der Stadtverwaltung. Das Rathaus hat in der vorgelagerten Gewerbezeile zur Einsteinstraße hin auf den früheren Flächen eines Werkzeugmarkts einen „Fam...