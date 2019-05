Michael Ehrler kandidiert für den Ulmer Gemeinderat. Auf Facebook sympathisiert er mit rechten Verschwörungstheoretikern.

Kein Foto, nur eine schwarze Silhouette. „Ich möchte nicht wegen meines Aussehens, sondern wegen Inhalten gewählt werden“, schreibt der Ulmer AfD-Gemeinderatskandidat Michael Ehrler auf seinem Wahlkampf-Flyer. „Ich kandidiere für die AfD, um Wählern abseits des Mainstreams echte Mitbestimmung und Demokratie zurückzugeben.“ Doch wie es Ehrler mit der Demokratie hält, ist nach Recherchen der SÜDWEST PRESSE fragwürdig. Denn im sozialen Netzwerk Facebook zeigt er nicht nur sein Gesicht. Sondern offenbart Sympathien für radikale Ansichten.

Markus Mössle ist AfD-Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl in Ulm

Ehrler, Jahrgang 1976, ist Lagerist und kandidiert in Ulm für die rechtspopulistische AfD auf Listenplatz 3. Spitzenkandidat ist Markus Mössle, der eine unrühmliche Vergangenheit im rechtsextremen Milieu aufweist. Mössles Kandidatur hatte in der AfD zu Streit geführt, statt zwölf treten daher nur vier AfD-Kandidaten zur Gemeinderatswahl am Sonntag an.

Im Gegensatz dazu ist Ehrler politisch noch nie in Erscheinung getreten. Dafür ist er auf Facebook umso aktiver: Gleich vier Accounts betreibt er. Alle unter seinem Klarnamen. Auf dreien präsentiert er sich mit Foto. Auf zwei der Accounts hat Ehrler mehrfach einschlägige Seiten mit „Gefällt mir“ markiert. Darunter „Deutsche Reichsbürger“, „Widerstand Deutsches Reich“ und „Geschichte und Kultur Germaniens“.

Michael Ehrler hat auf zwei seiner vier Facebook-Accounts mehrere einschlägige Seiten mit „Gefällt mir“ markiert.

© Foto: Screenshot

AfD-Gemeinderatskandidat Ehrler verneint Bundesrepublik als souveränen Staat

Mit der Bundesrepublik Deutschland scheint er wenig anfangen zu können. Im Gegenteil: Anscheinend glaubt er nicht an deren Existenz als souveräner Staat. Das belegt ein Beitrag der Verschwörungsseite „ddbagentur“ vom 22. November 2015, den Ehrler likte. Darin steht: „Die BRD ist seit 29.08.1990 ein internationales Firmenkonsortium fremder Eigentümer und Investoren (. . .) Die BRD hat keine Politiker im staatsrechtlichen Sinn, sondern nur private Gangster, welche sich ohne jede Rechtsgrundlage zu illegalen Wahlen stellen. Die BRD ist eine kriminelle Vereinigung und deren Akteure gehören sofort eingesperrt!“ Diese Aussage hat Michael Ehrler geliked, der nun für den Ulmer Gemeinderat kandidiert.

Und das ist kein Einzelfall, Ehrler likte mit seinen Accounts zahlreiche Posts dieser Art. Etwa: „Es gibt nur ein Deutschland und da ist für die BRD kein Platz mehr“ von der Seite „Deutsche Reichsbürger“ im Oktober 2017. Oder: „Bundesrepublik Deutschland Erstaufführung 3.10.1990 das erfolgreichste Hollywood-Fantasy-Drehbuch aller Zeiten“, den die „ddbagentur“ verfasste. Zudem ist Ehrler Mitglied in der Facebook-Gruppe „Der Widerstand“, in der ebenfalls Verschwörungstheorien über die BRD verbreitet werden.

Michael Ehrler als Reichsbürger im Ulmer Gemeinderat?

Sitzt also bald ein überzeugter Reichsbürger im Gemeinderat? Die SÜDWEST PRESSE versuchte mehrfach, Michael Ehrler telefonisch zu kontaktieren und mit den Vorwürfen zu konfrontieren – erfolglos. Auch Joachim Dürre, Vorsitzender des Ulmer AfD-­Ortsverbands, war nicht zu erreichen. Dafür äußerte sich Eugen Ciresa, Sprecher des Kreisverbandes Ulm/Alb-Donau. Er kenne Ehrler persönlich, sagt er, „er ist regelmäßig bei den Stammtischen dabei, und da ist uns noch nichts Negatives aufgefallen“.Allerdings habe er sich noch nicht mit dem Facebook-Auftritt Ehrlers befasst. „Da hätte viel zu tun, wenn ich von jedem Mitglied die Facebook-Seiten kontrollieren müsste“, sagt Ciresa. Trotzdem nehme er die Vorwürfe ernst: „Wenn es das wirklich zutrifft, wird es ein Fall sein, über den wir uns noch zu unterhalten haben.“

