Die Linke in Ulm hat Ärger nach der Kommunalwahl: Stadträtin Doris Schiele nennt die Zusammenarbeit mit Neu-Stadträtin Eva-Maria Glathe-Braun „schlicht unmöglich“ und verlässt die Partei.

Dass die Chemie zwischen den beiden Genossinnen von den Linken in Ulm nicht stimmt, war bekannt, dass es so schnell zur Explosion kommt, ist dann doch eine Überraschung. Nur drei Tage nach den Kommunalwahlen erklärte Linken-Stadträtin Doris Schiele am Mittwoch ihren Parteiaustritt aus der „Linken“. In einem Brief an den Kreisvorstand schreibt sie, der Schritt tue ihr äußerst leid. „Einzig, ich sehe da keinen anderen Weg.“ Ihr Entschluss habe nichts mit den Inhalten zu tun, sondern einen simplen Grund: „Der zurückliegende Wahlkampf hat mir gezeigt, dass mir ein produktive Zusammenarbeit mit Eva-Maria schlicht nicht möglich ist.“ Mit „Eva-Maria“ ist die Ulmer Linkspartei-Vorsitzende und frisch gewählte Linken-Stadträtin Eva-Maria Glathe-Braun gemeint.

Doris Schiele als parteilose Stadträten mit linker Politik

Schiele schreibt, sie sehe keinerlei Ansatzpunkte dafür, dass das Miteinander in Zukunft besser werden könnte. Künftig werde sie als parteilose Stadträtin „linke Politik für ein besseres Ulm machen“. Ob und welcher Fraktion sie sich anschließe, könne sie derzeit noch nicht absehen. In der vergangenen Wahlperiode war Schiele bei der Grünen-Fraktion untergeschlüpft.

Eva-Maria Glathe-Braun

Glathe-Braun sagte auf Anfrage, Schieles Austritt habe sie „kalt erwischt“, wenngleich auch sie einräumte, dass es in der Vergangenheit Differenzen gegeben habe. Die lägen allerdings nicht nur auf der persönlichen Ebene. Im Kreisverband gebe es zwei Blöcke. Sie verorte sich in jenem, „der politisch aktiv in die Stadt hineinwirkt und nicht nur Nabelschau betreibt“.