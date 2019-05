Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Wohnen, Klima, Verkehr und ein besseres, gerechteres Ulm: Um diese Themen ging es auf dem SÜDWEST PRESSE-Forum zur Kommunalwahl im Stadthaus. 13 Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich vor.

Manchmal ist die Zeitung rasend schnell, hin und wieder sogar ihrer Zeit voraus. Und so wollte Matthias Stelzer, Leiter der Lokal- und Regionalredaktion der SÜDWEST PRESSE, die sieben Frauen und sechs Männer auf der Bühne im Stadthaus schon mit Fragen löchern, kaum, dass die Begrüßung geschafft war. Nur, da war noch was: „Wir haben was vergessen – wir müssen unsere Kandidaten vorstellen!“ Um sie ging es schließlich: Stellvertretend für ihre Parteien und Wählervereinigungen waren sie auf Einladung der SWP zum großen Forum gekommen, um vor der Kommunalwahl über die Themen zu sprechen, die Ulm bewegen: Wohnen und Verkehr, Klima und Kitas, Kultur und Lebensqualität.

Weil in einer Standard-Diskussion mit 13 Beteiligten allerdings kaum alle zu Wort kommen, hatten Stelzer und Chirin Kolb, stellvertretende Leiterin der Lokalredaktion, sich ein neues Format für den Abend überlegt: Nach der Vorstellungsrunde per Video-Clip bekamen die Kandidatinnen und Kandidaten in einer Themen-­Runde 13 Fragen gestellt und jeweils drei konkrete Antworten mitgeliefert. Für eine mussten sie sich entscheiden – und dementsprechend eine grüne, blaue oder gelbe Karte hochhalten.

Verkehr

Dass kostenloser Nahverkehr den ÖPNV am meisten verbessert, fand mit acht Stimmen eine Mehrheit auf dem Podium. Erik Wischmann (FDP) glaubt allerdings, dass das „nicht unbedingt dazu führt, dass er mehr genutzt wird“. Eine Seilbahn hingegen löse wenigstens das Problem einer Anbindung der Wilhelmsburg an die Innenstadt. Ein erweitertes Park & Ride-Angebot könnte helfen, die Verkehrslage zu entspannen, entschied Karin Graf (CDU): „Das spricht die Leute an und bewegt sie am ehesten zum Umsteigen.“

Wohnen

Wie schafft man mehr bezahlbaren Wohnraum? Es war die Frage, bei der die Karten am schnellsten nach oben gingen – und sich acht Kandidatinnen und Kandidaten für eine strengere Sozialquote bei Neubauten aussprachen. So wollen etwa die SPD und Linke die Quote geförderten Wohnraums von 30 auf 50 Prozent erhöhen. Lena Schwelling (Grüne) kritisierte, dass die städtische Wohnbaugesellschaft UWS „noch zu großen Teilen Gewinne“ macht. Dies sei nicht unbedingt ihre Aufgabe, sie solle lieber investieren. Denise Niggemeier (BLO) setzt sich für mehr Einfamilien-Häuser in den Ortschaften ein, Karl Faßnacht (UWS) recht pragmatisch für mehr Gewerbeflächen: „Ich denke kaufmännisch: Gewerbe bringt Geld.“

Bildung

Welchen Akzent wollen die Listen hier setzen? Die SPD ist mit ihrer Forderung nach kostenfreien Kitas in der Minderheit: „Das ist eine Art Familiensteuer, die viele belastet“, sagte Martin Ansbacher über die Gebühren. Die meisten anderen Kandidaten wünschten sich hingegen besser ausgestattete Schulen. Kinder und Jugendliche bräuchten „Schulen, die Lebensorte sind und nicht nur zertifikatsausstellende Anstalten“, sagte Günter Zloch (UfA).

Finanzen

Was soll die reiche Stadt Ulm mit ihrem Geld anfangen? Die Bauverwaltung aufstocken, fand die Mehrheit, zu der auch Helga Malischewski (WWG) gehörte: „Es fehlt an allen Ecken und Enden das Personal.“ Und die Großprojekte in der Diskussion? Die Hälfte war für den Technik- und Proben-Neubau fürs Theater, die andere für die Museumssanierung bis 2025. Letztere „ist quasi ein Dauerbrenner“, fand Jürgen Kriechbaum (FWG).

Zweieinhalb Minuten hatten die Kandidaten im Anschluss an die Themenrunde Zeit, den gut 200 Zuhörern sich und ihre Ziele vorzustellen – 150 Sekunden, die die meisten von ihnen voll ausnutzten, um ihre wichtigsten Forderungen aufzusagen und dazu aufzurufen, am Sonntag zur Wahl zu gehen. Laute Buh-Rufe aus dem Publikum gab es, als AfD-Mann Mössle seine Zeit auch dazu nutzte, sich als einziger Kandidat deutlich gegen die Aufnahme von geflüchteten Menschen zu stellen: „Die billigen Wohnungen sollen für die zur Verfügung stehen, die schon hier wohnen.“

Die übliche Publikums-Fragerunde gab’s am Mittwoch etwas anders: Nach dem Quiz blieben die Kandidatinnen und Kandidaten im Stadthaus, um sich im Einzelgespräch vom Publikum ausfragen zu lassen – und nicht vom Podium herunter zu antworten, sondern auf Augenhöhe.

