Debatte im Ulmer Rathaus: Schon am Wahlabend wird sondiert, wer sich zu einer Fraktionen zusammenschließen könnten. Es geht um die Vergabe von Ausschusssitzen.

Das letzte Sektglas war am Montagabend im Rathaus noch nicht geleert, da wurde schon geflüstert oder debattiert, welche Listen im künftigen Gemeinderat zusammenfinden könnten. Hintergrund ist, dass die Mindestgröße einer Fraktion drei Rätinnen beziehungsweise Räte beträgt – und am Fraktionsstatus hängen beträchtliche politische Gestaltungsmöglichkeiten: Nur Fraktionen können Vertreter in die Fachausschüsse entsenden.

Im neu gewählten Gemeinderat haben die WWG und die UVL mit je zwei Sitzen keinen Fraktionsstatus, aber natürlich werden diese Freien-Wähler-Gruppierungen zusammen mit der Kern-FWG und der UWS (je drei) wieder eine Fraktion bilden.

Fest steht auch, dass niemand bereit sein dürfte, Markus Mössle, der für die AfD gewählt worden ist, mit ins Boot zu nehmen.

Auch muss man kein Prophet sein, wenn man Denise Niggemeier von der BLO nahe an der Grünen-Fraktion sieht. Dementis liegen nicht vor. 2014 war Niggemeier schon für „Ulm hoch drei“ in den Gemeinderat gewählt worden und hatte sich dann den Grünen angeschlossen.

Spannend wird, welche Optionen FDP, Ulm für alle, Linke und Piraten haben. Erik Wischmann (FDP) formulierte schon am Wahlabend das Ziel, wieder eine Fraktion stellen zu wollen. Seine Partei hat aber nur zwei Mandate erreicht. Naheliegend wäre eine Zusammenarbeit mit Anja Hirschel von den Piraten. Beide Parteien hatten vor der Wahl versucht, eine gemeinsame Liste aufzustellen, was aber an der FDP-Basis scheiterte. „Das wäre naheliegend“, sagt Wischmann, fügt aber hinzu: „Ich weiß nicht, ob da etwas verrutscht ist.“ Als Möglichkeit sieht er auch eine Zusammenarbeit mit Ulm für alle.

Piratin Hirschel wollte sich noch nicht auf eine mögliche Zusammenarbeit festlegen. „Wir sind schon speziell“, sagte sie über ihre Partei. „Bei uns gibt es keinen Fraktionszwang.“ Damit komme nicht jeder klar.

Bei den Linken ist man sich nicht ganz grün – was wörtlich zu nehmen ist. Während die bisherige Linken-Stadträtin Doris Schiele in der vergangenen Wahlperiode in der Grünen-Fraktion untergeschlüpft war und dies auch für die Zukunft nicht ausschließen will („wir haben sehr gut zusammengearbeitet“), lehnt Neu-Stadträtin Eva-Maria Glathe-Braun eine derart weitgehende Kooperation ab. „Die Grünen haben schon zehn Mandate und würden so nochmals gestärkt. Das ergäbe ein Ungleichgewicht.“ Sie setze eher auf Zählgemeinschaften mit anderen Parteien, auch so könne man bei der Vergabe von Ausschuss-Sitzen zum Zuge kommen. Denkbar seien Kooperationen mit den Piraten, der SPD oder auch den Grünen.

Und Ulm für alle? Günter Zloch sagte, nach gewissen Vorerfahrungen aus dem Wahlkampf komme nicht mehr jeder für eine Fraktions-Gemeinschaft in Frage – namentlich die Grünen. Aus politischen Gründen schieden Linke und AfD aus, BLO werde eh zu den Grünen gehen. „Aber wir sind offen für Gespräche mit SPD, CDU, Piraten und FDP.“ Die persönliche Chemie müsse stimmen, „vor allem müssen wir schauen, wo die größten inhaltlichen Übereinstimmungen sind“.

Michael Joukov-Schwelling von den Grünen äußert sich so: „Wir werden mit allen sprechen, wenn sie das wollen – außer mit der AfD.“ Man werde aber „nicht offensiv die Leute anbaggern“. Die Bereitschaft der Gegenseite müsse da sein.

