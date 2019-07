Ulm wird weiterhin stark wachsen. Um die sich daraus ergebenden Aufgaben zu bewältigen, braucht es ein Konzept - dieses wurde nun im Ulmer Gemeinderat vorgestellt.

Es ist 160 Seiten stark, heißt „Integriertes Stadtentwicklungskonzept Ulm“ und taugt trotz vieler bunter Bilder nicht zur Gutenacht-­Lektüre. Aber das ist auch nicht der Sinn dieses kurz ISEK genannten Dokuments. Es soll eine Grundlage dafür sein, „dass das Ulm von morgen künftig noch integrierter gedacht, diskutiert und gebaut werden“ kann, wie bei der Vorstellung im Gemeinderat erklärt wurde.

Ulm wird weiterhin stark wachsen. Um die sich daraus ergebenden Aufgaben zu bewältigen, vom Verkehr bis zum Wohnungsbau, von der Kinderbetreuung bis zum Klimaschutz, ist ein gesamtstädtischer und fachbereichsübergreifender Blick erforderlich. Den soll das ISEK ermöglichen, das heute de facto jede Kommune in Baden-Württemberg zu erstellen hat. Vor allem aber ist der Nachweis eines ISEK nicht nur im Bereich der Städtebauförderung nötig, „sondern für nahezu alle Fachdisziplinen der öffentlichen Verwaltung zwingende Voraussetzung bei der Bewerbung um Landes-, Bundes-, und EU-Mitteln“. Kurz: Ohne ISEK keine Zuschüsse.

Es gibt in Ulm „13 relevante Handlungsbereiche“

Manche Städte haben ein solches ISEK für viel Geld und in einem mehrjährigen Beteiligungsprozess erarbeitet. In Ulm, wo in vielen Bereichen der Stadtentwicklung bereits Beteiligungsprozesse stattgefunden haben oder aktuellen ablaufen, hat man sich für einen „pragmatischeren Weg“ entschieden, wie Baubürgermeister Tim von Winning sagte.

Die Ulmer Sanierungstreuhand hat mit dem Forschungs- und Beratungsinstitut Empirica (Bonn/Berlin) alle wesentlichen Untersuchungen, Studien, Gutachten, Konzeptionen und Wettbewerbe der letzten Jahre gesichtet und mit dem Fokus auf Zielsetzung und Bürgerbeteiligung ausgewertet. Das ging vergleichsweise schnell und war vergleichsweise günstig: Die Kosten betragen weniger als 100.000 Euro.

Orientiert an der Städtebauförderung, wurden „13 relevante Handlungsbereiche identifiziert“: Bevölkerungsentwicklung; Wohnungsbedarf und Wohnungsbestand, Innenentwicklung; Verkehrsinfrastruktur; Einzelhandelsstruktur und wohnungsnahe Grundversorgung; Gewerbeentwicklung; Wissenschaftsstadt; Landschaftsentwicklung; Klima und Umwelt; Bildung und Soziales; Internationale Stadt; Kultur; sowie die Querschnittsthemen Umwandlung von Konversionsquartieren und Nicht-Wohngebäuden sowie Digitalisierung.

So hat der Gemeinderat über das ISEK abgestimmt

Zu jedem Handlungsbereich wurden die bestehenden Konzepte und Prozesse zusammengetragen und zusammengefasst. Einfach ausgedrückt: Das ISEK „liefert einen Überblick, welche Ziele es in den verschiedenen Themenfeldern einer Stadt gibt“, sagte von Winning.

Das ISEK wurde vom Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen der FDP beschlossen. Erik Wischmann kritisierte, es handle sich um kein Konzept der Stadtentwicklung, „und schon gar nicht um ein integriertes“, sondern nur um eine Zusammenstellung bereits gefasster Beschlüsse. „Es werden keine Ziele formuliert. Bestenfalls ist es die Grundlage für einen städtischen Entwicklungsprozess.“

Von Winning entgegnete, das ISEK sei „nicht mehr und nicht weniger als eine gute Zusammenschau“. Und dabei sei das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis sehr gut.

