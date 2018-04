Musical Kommissar Falco geht rum

Ulm / Christa Kanand

Aufstieg und Fall einer zu früh verstorbenen Musiklegende: „Muss ich denn sterben, um zu leben?“, fragt Johann „Hans“ Hölzel, besser bekannt als Falco, in „Out Of The Dark“. Er gilt als erster weißer Rapper. Als HipHop-Pionier schrieb der gebürtige Wiener Pop-Geschichte. Als erster deutschsprachiger Künstler eroberte er wochenlang die Spitze der US-Charts. Mit seinen Hits „Rock Me Amadeus“ oder „Coming Home“ feierte er Welterfolge.

Mit 40 Jahren aber, am 6. Februar 1998, der tödliche Unfall des bekifften und alkoholisierten Ausnahmekünstlers in der Dominikanischen Republik, der neuen Wahlheimat nach Misserfolgen. Unvergessen lebt das Idol mit seinen Hits und Texten, in denen der Tod kein Tabuthema war, in den Herzen der Fans weiter. Zum 20. Todestag setzt ihm nun in deutschsprachigen Landen das Biografie-Musical „Falco“ bunt, bildgewaltig mit einem erstklassigen Aufgebot ein Denkmal – auf Top-Niveau.

Zeitreise in die 80er

Wer ist Falco? Legende und Mysterium zugleich, Stil- und Pop-Ikone. Ein Leben auf der Überholspur. Sex, Alkohol, Drogen und Depressionen, Rock und Skandale, exzessiv, unangepasst zwischen kometenhaftem Aufstieg in den Pop-Olymp und Abstürzen. Die Faszination des „Falken“, der vor allem an sich selbst zerbrochen ist, bleibt ungebrochen. 900 Besucher, jung und alt, entführte Fritz Barth in der Erzählerrolle als Falcos Entdecker und Manager im CCU auf eine viel applaudierte Zeitreise in die 80er.

Ein Meer an Kerzen, vier rassige Tanzpaare, zwei Vokalistinnen – die dunkelhaarige Stefanie Kock als verführerisch-verteufelte Ana Conda und Julia Fechter als gutherzige blonde Jeanny – empfangen im Intro-Medley „A Tribute to Falco“ den „Amadeus“-Superstar: Alexander Kerst verkörpert smart, schneidig, exaltiert den coolen Titel-Helden. Mit Sonnenbrille, glattem Haar, Fliege und Dandy-Gestik nicht nur optisch sehr nah am Original, vor allem auch stimmlich überzeugend – quasi Falcos Wiedergeburt.

Rock-Elemente und rappender Sprechgesang im deutsch-englischen Mix mit Weaner Schmäh und Dialekt in „Ganz Wien“, „Cadillac Hotel“ und „Egoist“ sind Falcos Markenzeichen. Geschickt verbindet Oliver Forsters Produktion Einblicke in Falcos Leben und Karriere. Original-Sequenzen aus seinen Interviews und Auftritten flankieren das Bühnengeschehen aus Hits und rasanten Choreografien in Glamour-Kostümen, effektvoll mit aufwendiger Lichtshow und Videoeinblendungen inszeniert. Gewieft, aber mit oft zu knochenharten Beats hält die Wiener Fünf-Mann-Band oberhalb der Showtreppen die gut geölte Musical-Maschinerie auf Touren.

Schon vor dem Zugaben-Set reißt es das Publikum begeistert von den Sitzen. Mitklatschend, Handy-Lampen schwenkend, singend („Europa“) und tanzend. Beim „Dankeschön Ulm“ geht nochmals unvergessen „Der Kommissar“ herum. Servus!