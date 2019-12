Manches ist schwer zu verstehen: Warum geht etwas in Blaustein, aber in Ulm nicht? In der Blautal-Kommune dürfen zwei Tagesmütter, die sich zu einer so genannten Großtagespflegestelle zusammengeschlossen haben, die Kinder in den eigenen vier Wänden betreuen. Die Stadt Ulm aber wirft einem Ehepaa...