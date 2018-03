Kommentar Magdi Aboul-Kheir zum Wandel im Roxy Kommentar zum Roxy: Ein Hoch auf das Team

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Das Roxy steht gut da. Für den, der die wechselhafte Geschichte der Kulturhallen kennt, ist das wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Als die Geschäftsführung zuletzt wechselte, vor sieben Jahren, stand das Roxy gar nicht gut da. Das Publikum war geschwunden, die programmatische Identität schwammig, die finanzielle Situation alarmierend, nicht zuletzt hatte das Image gelitten.

In der Zwischenzeit ist also viel geleistet worden. Das Profil ist geschärft worden – nicht jede Idee hat gezündet, aber etliche neue Reihen und Formate wurden etabliert. Die Besucherzahlen sind ermutigend, vor allem sind auch neue Publikumsschichten erreicht worden. Der Name Roxy hat in Ulm und in der Region wieder einen viel besseren Klang. Und finanziell hat sich auch einiges getan: Stadt und Gemeinderat haben es dem Roxy nicht immer leicht gemacht, aber jetzt haben die Zuschüsse zumindest eine Größenordnung, mit der eine solche Einrichtung arbeiten kann – zumal die Landesmittel durch die grün-rote Regierung erheblich aufgestockt wurden.

Diese Jahre der Konsolidierung und des Aufbruchs sind ein Verdienst der scheidenden Geschäftsführerin Laurence Nagel, aber auch des gesamten Teams. Denn die Lasten waren in den vergangenen Jahren auf vielen Schultern verteilt – und dabei wurde von allen hervorragende Arbeit geleistet. Darauf kann die künftige Leitung des Roxy aufbauen, aber am Team-­Gedanken sollte festgehalten werden.