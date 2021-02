Ehrlos und erbärmlich: So lautete im Januar ein Kommentar zum Diebstahl von 242 iPads aus einer Berliner Schule. Sogar die Polizei richtete damals deutliche Worte an die Diebe: „Ihr habt Kindern die Chance genommen, digital ihre Zukunft zu gestalten.“ Ganz ähnlich sind all jene zu sehen, die z...