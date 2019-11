Weder Europa, noch Deutschland, noch das kleine Ulm wird seine hehren Klimaziele erreichen, die vor Jahren über den Daumen gepeilt wurden. Schon gar nicht in einer prosperierenden Stadt, in der die Einwohnerzahl, der Grünflächenverbrauch und der Verkehr ständig wachsen. Klar, muss auch jeder Einzelne etwas für den Klimaschutz tun. Zwar gibt es Zuschüsse aus Förderprogrammen, die einen Anreiz bieten zum Heizkesseltausch oder zur Fassadenbegrünung. Aber gleichzeitig werden in Brasilien riesige Waldflächen abgebrannt. Da sind unsere Bemühungen irrelevant.

Was kann die Stadt dennoch tun? Das Monitoring der Schadstoffdaten wie Kohlen- und Stickstoffdioxid muss besser werden. Nur so kann man zeitnah sehen, ob die Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen wirken. Es ist absurd, dass ein Institut viel Geld für Auswertungen bekommt, deren Ergebnisse dem Ist-Zustand drei Jahre hinterherhinken. Es könnte sein, dass der Kohlendioxidgehalt massiv steigt und Ulm merkt jahrelang nichts davon.

Genauso, wie immer wieder der Stickstoffdioxidgehalt an der letzten Hot-Spot-Messstelle in der Zinglerstraße beschönigt und die Grenzwertüberschreitung mit Baustellenverkehr begründet wird. Momentan muss der Luftreinhalteplan mal wieder nicht fortgeschrieben werden. Aber wie lange?