Oft sind es Kleinigkeiten, die große Folgen haben. Wie in diesem Fall ein Aufzug, der das Einkaufszentrum in der Römerstraße mit einem Wohngebiet verbindet. Ein bedeutendes Mittel zum Zweck, weil sich beides in einer Hanglage befindet und Höhen überwunden werden müssen. Für gesunde Menschen kein Problem. Einem großen Teil der Bevölkerung jedoch – alte und behinderte Menschen sowie Eltern mit Kinderwagen – wird aufgrund des Defekts ...