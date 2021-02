Zu früh gefreut haben sich viele Bürger und Bürgerinnen aus Neu-Ulm, die am Dienstag die Nachricht lasen: Jeder, der will, kann sich bei der Anmeldung per Internet und Hotline im Zentralen Impfzentrum Ulm einen Termin geben lassen. Von wegen: Die Bayern müssen sich in Bayern impfen lassen und da...