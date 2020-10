Eine Adenauerbrücke mit acht Spuren ist eine Einladung an ganz Süddeutschland, den kürzesten Weg quer durch die Ulmer City zu nehmen! So hatte es der Ulmer CDU-Fraktionschef Thomas Kienle 2013 postuliert. Und genau so sehen es viele Mandatsträger links und rechts der Donau nach wie vor. Doch: Di...