Eine Fraktion weniger als bisher. Das klingt zunächst mal gut. Zumal es sinnvoll ist, dass sich die 13 Parteien und Gruppierungen, die im künftigen Ulmer Gemeinderat sitzen, sortieren und abstimmen.

Trotzdem sollte sich niemand Illusionen machen: Die Alltagsarbeit im Rathaus wird nicht einfacher werden. Denn all die Kleinen, die sich nun in Fraktions- und Zählgemeinschaften an die drei großen Parteienblöcke gebunden haben, werden in den kommenden fünf Jahren darauf achten müssen, dass ihre Profile sichtbar bleiben.

Ulmer Gemeinderat: Worauf zu achten ist

Das heißt im Zweifel nicht mehr und nicht weniger, als dass es in den Gemeinderatssitzungen fortan 13mal verbalen Beifall oder lautstarke Missfallensbekundungen gibt. Eine Vorstellung, die bei aller demokratischen und pluralistischen Begeisterung niemandem gefallen kann. Zumal die allermeisten städtischen Themen bereits in Ausschüssen vorberaten sind.

Gemeinderat und Stadtverwaltung sollten sich deshalb in den nächsten Wochen dringend ihrer ohnehin schon ins Alter gekommenen Geschäftsordnung annehmen. Darin kann geregelt werden, wie man zumindest in den Plenumssitzungen mit Redezeiten umgeht. Oder wann und zu welchen Themen eine zweite Lesung zulässig ist. Dinge also, die dann wirklich dafür sorgen können, dass in der neuen Periode des Ulmer Gemeinderats Weniger mehr ist.

