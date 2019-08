Ulm kann heute fast dankbar sein, dass Frankreich 1992 keine deutschen Müllexporte mehr über die Grenze ließ. Sofort begann die Planung eines eigenen Müllheizkraftwerks. Diesem wurden aufgrund großer Bedenken der Ulmer Bürger, dass sie bei Westwind mit Schadstoffen belastet werden, äußerst strenge Grenzwerte auferlegt. Bislang wurden diese Werte etwa von Schwefeldioxid, Thallium und Quecksilber nie überschritten. Dass sie eingehalten werden, das kontrolliert sogar das Regierungspräsidium online rund um die Uhr.

Auch der stadtnahe Standort im Donautal erweist sich heute als vorteilhaft: So kann die bei der Müllverbrennung entstandene Wärme gleich ins Fernwärmenetz eingespeist werden. Das ist beispielsweise in Freiburg nicht möglich, weil die Anlage auf Wunsch der Bürger – aus denselben Bedenken wie einst in Ulm – weit außerhalb gebaut wurde, erzählte Umweltminister Franz Untersteller bei seinem Besuch. Er lobte zurecht den Wärmespeicher im Donautal, der wiederum den Einsatz fossiler Brennstoffe reduziert wie Gas und Kohle.

Auf diesen Lorbeeren darf sich Ulm aber nicht ausruhen. Das Fernwärmenetz muss weiter ausgebaut werden, um vom Heizöl wegzukommen. Auch die Fernkälte – aus Wärme –, die schon jetzt in der Uni für Abkühlung sorgt, hat Zukunft: Stichwort Klimawandel.