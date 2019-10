Dass man nichts wegwirft, solange es noch funktioniert, ist nicht nur eine schwäbische Mentalität. Sondern es ist nachvollziehbar vor dem Hintergrund, was so eine moderne Heizanlage kostet. Als Reaktionen auf das drohende Ölheizungsverbot bieten sich an: 1. Warten bis die alte Heizung kaputt ist, aber dann gibt es keine Abwrackprämie mehr. 2. Eine neue Heizanlage hinstellen, sobald die alte schwächelt und die Zuschüsse kassieren. 3. Ausharren, bis das Verbot kommt.

Nach Angaben der Regionalen Energieagentur sind in Ulm noch rund 5500 Ölheizungen in Betrieb. Dieser Anteil ist deshalb so gering, weil viele Haushalte im Stadtgebiet bereits seit Jahren ans Fernwärmenetz angeschlossen sind. Dessen Wärme wird zum Teil im Müllheizkraftwerk im Donautal erzeugt, aber vor allem durch die Verbrennung von nahezu CO 2 -neutralem Holz in den beiden Biomassekraftwerken in der Weststadt. Dort wird vorbildhaft seit 2004 mit dem ersten Werk und seit 2013 auch mit dem zweiten jede Menge Kohlendioxid gespart. Ein drittes Biomassewerk ist zumindest im Gespräch.

Ulm ist also gut aufgestellt, seinen Bedarf mit erneuerbarer Energie zu decken. Zudem hat die Stadt ein Klimaschutzkonzept. Ein wissenschaftlich fundiertes Konzept, in dem Ziele stehen, die auf Bundesebene gerade erst diskutiert werden.