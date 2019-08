Viele Bürger wünschen sich eine saubere Stadt. Die Stadt putzt den Menschen hinterher, deren Großteil dafür Müllgebühren zahlt. Bloß ein paar Zeitgenossen wollen diese Ordnung nicht. Sie sind so frustriert von ihrem Leben, dass sie schamlos in ein Spielplatzschiff oder an andere Stellen im öffentlichen Raum pinkeln. Sie lassen ihren Müll fallen, wo sie gehen und stehen, sie wollen sich gar nicht anpassen. Sie zu Anstand und Rücksichtname zu erziehen, wurde schlichtweg versäumt.

Also helfen nur noch Strafen in Form von Bußgeldern. Die Stadt hat aus gutem Grund die Bußgelder vor allem für Müllsünder und sogar Pinkler erhöht. Aber was nützt dies, wenn jene gar nicht erwischt werden? Daher bleibt nur noch die logische Folgerung, dass das Kontrollpersonal erhöht wird: beim Kommunalen Ordnungsdienst genauso wie bei der Polizei.

Denn die soziale Kontrolle wird immer schwieriger. Wer als gut erzogener Normalbürger die Störer höflich zur Rede stellt, bekommt eine freche Antwort oder hat gar die Faust im Gesicht. Und was soll man überhaupt noch sagen, wenn Eltern auf dem Spielplatz rauchen und die Kippen dorthin werfen, wo das eigene Kind im Sand spielt? Da ist man sprachlos.

Dennoch steht zu diesem Thema erneut ein Kommentar an dieser Stelle. Denn schweigen und wegsehen ist auch keine Lösung.