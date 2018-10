Kommentar Julia Kling zu Arbeiten der Deutschen Bahn Kommentar

Ulm / jkl

Überfüllte Züge sind für Pendler in Richtung Stuttgart keine Seltenheit. In den kommenden zwei Wochen wird sich die Lage jedoch nochmals verschärfen, wenn die Bahn sämtliche Fernzüge an Ulm vorbeischickt oder gleich direkt in Stuttgart ausbremst.

Dass Baumaßnahmen im Rahmen der Neubaustrecke unumgänglich sind und für den Bahnfahrer auch unangenehme Konsequenzen haben, ist jedem, der künftig von der schnellen Bahnverbindung profitieren wird, klar. Dass es jedoch keine andere Möglichkeiten von Seiten der Deutschen Bahn gibt, als gerade zu den Stoßzeiten die Hälfte aller Züge zu streichen, ist blamabel. Wenn Fernzüge für die Rangier-Möglichkeit ungeeignet sind, sollte es möglich sein, anstelle von ICE oder Intercity Ersatz in Form von Nahverkehrszügen aufs Gleis zu schicken. Zeit zur Planung war genug. Es handelt sich schließlich nicht um eine kurzfristig anberaumte Baustelle. Vielmehr sind die Bauarbeiten lange geplant und kommen für die Deutsche Bahn nicht überraschend.

Zumindest erhalten Kunden mit Abonnements für Fernverkehrszüge einen Teil ihrer monatlichen Kosten erstattet. In der Service-Wüste der Deutschen Bahn ein kleiner Lichtblick. Den Pendlern hilft es nur, Geduld mitzubringen, der Umstieg aufs Auto kann mit Blick auf die Baustellen entlang der A 8 nicht empfohlen werden.