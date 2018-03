Theater Ulm Kommando Spartensprengung: Spaß mit Operette

Ulm / Gottfried Lothar

In der gut besuchten Podium-Bar im Theater Ulm hat das „Kommando Spartensprengung“ einen unterhaltsamen Abend über die diversen Probleme präsentiert, die eine Operette bieten kann. Stefanie Dietrich, die vielseitige Sopranistin für Operette, Musical und Chanson, und Benjamin Künzel, der umtriebige Musikdramaturg des Theaters, brachten dabei zahlreiche Operettenmelodien zu Gehör, unter denen sich auch manch unbekanntes Schmankerl verbarg.

So nebenbei erfuhr man auch noch Interessantes und Amüsantes aus dem Leben einer Operettendiva, die sich mit andauernder Wasserzufuhr oder Dampfbädern die Stimmbänder feucht hält, die mit plötzlichen Umbesetzungen bei Kollegen ihre Spontaneität unter Beweis stellen muss und die natürlich oftmals anderer Auffassung ist als ihre musikalische Begleitung. Gekonnt wechselte Stefanie Dietrich vom naiven Dummchen zur mondänen Grande Dame und sang dabei mal lasziv wie Ingrid Steeger in „Klimbim“, mal kabarettistisch ausufernd und mal mit großer Stimme einfach nur schön.

Benjamin Künzel begleitete all diese Kapriolen und musikalischen Genüsse souverän am Klavier und moderierte wissend und witzig den Abend als Hommage an eine hoffentlich niemals aussterbende Gattung. Ging es im ersten Teil um die verschiedenen Möglichkeiten, als Sängerin die Bühne zu betreten, behandelte der kurzweilige Abend nach der Pause die Probleme um das Verweilen und Verlassen der Bühne. Dabei erklangen nicht nur bekannte Melodien aus Zellers „Der Vogelhändler“ und Lehárs „Der Zarewitsch“, sondern auch viele Perlen aus Stücken wie „Ball im Savoy“ (Abraham), „Waldmeister“ (Strauß), „Libellentanz“ (Lehár) und „Clivia“ (Dostal). Aus Letztgenannter stammt auch der trefflich ausgespielte Titel des Abends: „Mit der pünktlichen Verspätung einer Diva.“