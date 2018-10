Parteien Kohl-Kenner über die turbulenten Tagen der Wiedervereinigung

Ulm / Christoph Mayer

Anfang 1990, kurz vor der ersten und einzigen demokratischen Volkskammerwahl in der DDR. Helmut Kohl ist unterwegs nach Erfurt zu einer Wahlkampfveranstaltung der „Allianz für Deutschland“, jenem Dreierbündnis aus Ost-CDU, DSU und „Demokratischem Aufbruch“ (DA). Die Volkspolizei hat alles perfekt organisiert. Das auf der Transitautobahn fahrende Kanzlerauto ist vorne, hinten und seitlich umringt von einem Konvoi aus Polizei- und Sicherheitsautos, damit dem West-Politiker ja kein Trabifahrer zu nahe kommt.

„Ecki, fahr ab!“

Kohl, der Pünktlichkeitsfanatiker, merkt, dass er zu früh dran, bis zu seinem Wahlkampfauftritt noch Zeit ist. „Ecki, fahr schnell ab, ich will Kaffee trinken“, sagte er zu seinem Fahrer. Während der von dieser Spontanaktion offenbar völlig überrumpelte Vopo-Konvoi stoisch weiter tuckert, schert die Kohlsche Limousine irgendwie unbemerkt und zu des Kanzlers diebischer Freude aus, ist bald mutterseelenallein auf Thüringer Alleen unterwegs. In einem verlassenen Landgasthof steigt der schwarze Riese aus Oggersheim aus, plaudert eine halbe Stunde mit einem alten Mütterchen, das ihm Kaffee kocht und immer wieder sagt. „Das gibt’s doch nicht.“ Dann geht’s weiter zum Wahlkampf machen.

Diese und andere Anekdoten aus den turbulenten Zeiten der Wiedervereinigung gab es gestern von einem Mann zu hören, der nah am Einheitskanzler dran war. Mit Stephan Eisel, viele Jahre Redenschreiber Helmut Kohls und zur Wendezeit dessen stellvertretender Büroleiter, hatte die Ulmer CDU für ihre Einheitsfeier in den Räumen der Handwerkskammer einen Referenten gewonnen, der wahrlich aus dem Nähkästchen plaudern konnte.

Launig berichtete Eisel etwa vom 9. November 1989, jenem Tag, als die Mauer fiel und er selbst Stallwache im Bonner Kanzleramt hatte, während der Kanzler zum Staatsbesuch in Warschau weilte. Als man den Kanzler am Abend anrief , um ihm mitzuteilen „Die Mauer fällt gerade“, habe der erst mal gesagt: „Das glaub’ ich nicht!“

Am nächsten Tag oblag es Eisel, den Regierungschef flugs nach Berlin zu bringen. Dort nämlich hatte der damalige Regierende Bürgermeister Walter Momper (SPD) kurzfristig und ohne Absprache mit Bonn eine Großkundgebung angesetzt: mit Willy Brandt und Kohl – aber wohl in der Hoffnung, dass der Kanzler es nicht rechtzeitig hinschafft. Das war auch wirklich ein Problem, nicht nur wegen zähen Nebels in Warschau. Kohls dort stehende Regierungsmaschine durfte wie jedes andere westdeutsche Flugzeug nicht über DDR-Gebiet fliegen – so war es im Viermächte-Abkommen geregelt. Eisel ließ den Regierungsflieger über Schweden nach Hamburg kommen und organisierte von dort eine US-Maschine aus Ramstein, die Kohl sprichwörtlich in der allerletzten Minute in Tempelhof ablieferte. Es folgte der berühmte Auftritt auf dem Balkon, bei dem Brandt, Kohl und Momper ohrenerweichend schief das Deutschlandlied sangen.

Natürlich nutzte der heute in leitender Funktion für die parteinahe Konrad-Adenauer-Stiftung tätige Eisel seine Ausführungen auch, um deutlich zu machen, dass die CDU im Allgemeinen und Helmut Kohl im Besonderen schon immer und lange vor dem Herbst des Jahres 1989 die einzigen Garanten für die Einheit Deutschlands gewesen seien. Fast genüsslich gab der Autor eines Kohl-Buches Zitate von SPD- und Grünen-Politikern aus der damaligen Zeit zum Besten. So habe Gerhard Schröder im Juni 1989 gesagt. „Es gibt keine Chance für eine Wiedervereinigung.“ Oder Joschka Fischer im September: „Vergessen wir die Wiedervereinigung.“ Oder Oskar Lafontaine am 8. November, einen Tag vor dem Mauerfall. „Das Ziel einer Wiedervereinigung ist falsch und anachronistisch.“

Richtiges Gespür

„Das war die Stimmung damals“, sagte Eisel. Auch nach dem Mauerfall sei die Zahl der Skeptiker groß gewesen. Nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft, Tenor: „Lasst uns noch fünf Jahre warten mit der Vereinigung.“ Kohl habe sich nicht beirren lassen, sondern das richtige Gespür gehabt. Wohlwissend, dass die deutsche Einigung mit der europäischen Einigung untrennbar verbunden sei. „Würde er noch leben, er würde seine Stimme laut gegen die erheben, die Europa kaputt reden.“