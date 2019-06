Wie viele Ratten es sind, kann niemand sagen. „Das kommt darauf an, wie lange der Zustand am Haus dort schon währt“, sagt Armin Mühleisen, Geschäftsführer der Firma Schädler, einer der Experten in Ulm für Ungeziefer und Schädlinge aller Art. Nur so als Anhaltspunkt: Alle sechs bis acht Wochen bekommen Ratten Nachwuchs.

Mühleisen spricht von dem Haus am unteren Kuhberg, in dem rund 25 Menschen unter schlechten Bedingungen leben, die zum Teil jedoch hausgemacht sind. So stapelt sich immer wieder der Abfall im Hof. Zum Teil, weil die EBU ihn aufgrund mangelnder Mülltrennung nicht mitnehmen. Zum Teil, weil die Hausbewohner viele Nahrungsmittel liegen lassen. Diese Verhältnisse kamen den Ratten zupass. Die Nachbarn schlagen seit langem Alarm – jetzt reagierte die Stadt und ordnete dem Eigentümer eine Reinigung sowie eine Rattenbekämpfung an.

Boxen sind verschlossen

Der Schädlingsbekämpfer habe Köderfallen aufgestellt, die verschlossen sind, sagt Mühleisen. Sie enthielten einen Lockstoff, der – wenn er gefressen wird – zum Tode führt. „Der Tod tritt verzögert ein“, erklärt Mühleisen, damit die intelligenten Tiere den Zusammenhang zwischen Giftköder und dem Tod eines Artgenossen nicht herstellen. Die verendeten Tiere würden aufgesammelt, so man sie denn finde.

Rattenplage in Ulm Schlimme Zustände am unteren Kuhberg 25 Menschen wohnen am unteren Kuhberg in einem maroden Haus. Wegen der hygienischen Zustände vermehren sich Ratten dort rapide. Die Stadt verlangt Maßnahmen vom Eigentümer.

Der Mitarbeiter kontrolliere die Köderboxen von jetzt an wöchentlich und fülle sie auf. So lange, bis der Köder nicht mehr weggefressen ist. „Und dann noch eine Woche länger, damit wir sicher sein können, dass der Rattenbefall zu Ende ist. Wie lange das notwendig ist, sei unklar. Um die Fassade und das Dach – die Nachbarn befürchten, beides ist aus Asbest – hat sich das Gewerbeaufsichtsamt Ulm gekümmern, sagt Leiter Stefan Miltz. Es sei tatsächlich Asbest, aber so lange es nicht angetastet werde, bestehe keine Gefahr.

