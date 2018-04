Ulmer Kneipen- und Barszene Kneipenquartett: Über 30 Drinks für 8,90 Euro

Ulm / Nadine Vogt

32 Spielkarten, 32 Locations, 32 Gutscheine: Für Ulm und Neu-Ulm gibt es seit Neuestem ein Quartettspiel, in dem die Ulmer Kneipen- und Barszene vertreten ist: vom Café Brettle, Fräulein Berger, Hemperium übers Irish Pub Murphy’s Law, Schwobsters bis hin zur Kultkneipe Capo’s Größenwahn. Für 8,90 Euro kann gespielt, aber vor allem getrunken werden. Perfekt für eine Kneipentour mit Freunden, den Arbeitskollegen, der Familie.

Auf jeder Karte ein Gutschein

Die Idee, die hinter dem Quartett steckt, ist simpel: Auf jeder Spielkarte ist ein Getränke-Gutschein vermerkt. In der Bill Bar kann zwischen Aperol Spritz oder Herbal Lemonade gewählt werden, im Theatro zwischen Cola oder Becks, die Olga Bar hält ein Astra oder ein Club Mate bereit, in der Tortuga Lounge gibt’s zwei Cocktails zum Preis von einem. Und so geht es auf den anderen 28 Spielkarten weiter. Das Spektrum der Getränke ist vielfältig, es kann meist zwischen einem alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränk gewählt werden. Statt einem Drink gibt’s im Club Frau Berger einmal freien Eintritt.

Aperol oder Limonade?

Zugleich kann das Quartett nach den gängigen Quartettregeln gespielt werden. Getränkeauswahl, Durchschnittsalter, Gästevolumen sind drei der sechs Spielkategorien. Der Bierpreis im Studentencafé – 2 Euro für ein 0,3-Bier – sticht die 2,50 Euro im Glembotzki. Die 16-Meter lange Theke in der Kulisse sticht die 5 Meter der Shotz-Bar. Gewonnen hat der Spieler, der am Ende alle Spielkarten in seinen Besitz gebracht hat.

Das Kneipenquartett ist von Auszubildenden und Volontären der SÜDWEST PRESSE entwickelt. Es ist Teil eines Projektes zum Thema Heimat. heim|herz heißt es und will die verschiedenen Facetten des Heimatbegriffs fassen und darstellen. In einem multimedialen Storytelling und bei einem Veranstaltungsabend Poetry, Musik und Kunst gibt es im Café Jam am 16. Juni 2018. In Wort, Gesang und Bild soll der Heimatbegriff Charakter bekommen. Und weil auch eine gute Kneipenkultur Heimat-Gefühle wecken kann, lag die Idee zur Umsetzung des Quartetts im Laufe des heim|herz-Projektes nahe.

Die Verkaufsstellen

Das Quartett gibt es ab sofort für 8,90 Euro im Online-Shop der Südwest Presse zu kaufen, in deren Geschäftsstellen in Ulm (Frauenstraße 77), Ehingen (Marktplatz 17) und Blaubeuren (Weilerstraße 3) sowie in der Tourist-Info Ulm am Münsterplatz 50.