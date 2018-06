Wilhelmsburg Knappe leitet künftig zwei Nato-Kommandos

Ulm / Willi Böhmer

Für die Ulmer wird sich durch die Ansiedlung des neuen Nato-Kommandos JSEC in der Wilhelmsburgkaserne nichts ändern. Wenn es notwendig sein sollte, würden innerhalb der Kaserne weitere Gebäude errichtet. Das sagte Generalleutnant Jürgen Knappe, der Befehlshaber des Kommandos Operative Führung, das als Hauptquartier für Auslandseinsätze vorgesehen ist, gestern in einem Gespräch mit der SWP. Knappe wird künftig für beide Kommandos verantwortlich zeichnen: „Die Kommandos kommen unter einen Hut.“

Der personelle Umfang für das Kommando ist noch nicht genau festgeschrieben. An der Streitkräftebasis geht man davon aus, dass dafür 100 bis 150 Stellen dauerhaft in der Wilhelmsburg stationiert werden.

Die Linke hat die Entscheidung, in Ulm ein Unterstützung- und Nachschubkommando der Nato zu installieren, ablehnend zur Kenntnis genommen. Diese Entscheidung, so Eva-Maria Glathe-Braun, stoße auf Protest der Linken und der Friedensbewegung der Region, gehe doch das Kommando über die Nato-Strukturen in der Vergangenheit hinaus. Diese Aufrüstung sei Teil einer gefährlichen Frontstellung gegenüber Moskau, die zu einer Zuspitzung führen könne, wie wir sie seit dem Kalten Krieg nicht mehr erlebt hätten. Ulm werde zu einem zentralen Punkt in diesem gefährlichen Szenario.