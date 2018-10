Rückblick Knapp 12000 kamen ins Ziel

em

Das Team TEVA ratiopharm hat’s wieder geschafft. Mit 803 Finishern, die insgesamt 12518 Kilometer sammelten, gewann es zum 12. Mal die Hensoldt-Teamwertung beim Einstein-Marathon.

Das Team des Arzneimittelherstellers darf sich mit dem ersten Platz in der Firmenwertung über 1000 Euro und 100 Liter „flüssiges Gold“ freuen. 2015 hatte es sich von Radio 7 geschlagen geben müssen, in diesem Jahr verdrängte TEVA „Lauf geht’s“ (11652/603) und Radio 7 (10954/546) auf die Plätze 2 und 3. Die Teams von Zeiss (8096/504) und Uni und Uniklinik Ulm (7217/502) erzielten die besten Ergebnisse im Rahmen der Teilnahmen und scheiterten nur knapp an einem Podestplatz. In den Sonderwertungen beste Kneipe, bestes Fitnessstudio, bester Verein, für die es je 30 Liter Bier gibt, konnten „Hemperium“, „Kieser Training“ und „AST Süßen“ ihre Titel von 2017 verteidigen.

Insgesamt waren beim 14. Einstein-Marathon, der leider von einem tragischen Todesfall kurz vor dem Ziel überschattet wurde, 12065 Teilnehmer am Start – davon 640 beim Sparkassen-Marathon, 62 bei der Zeiss-Marathon-Staffel, 4697 beim Beurer-Halbmarathon, 413 beim Daimler TSS Inline Halbmarathon, 24 beim Häussler Handbike Halbmarathon, 166 beim Husqvarna Power Nordic Walking, 3401 beim Liqui Moly Citylauf, 568 beim DING Walk und 2094 beim WMF BKK Gesundheitslauf. Insgesamt kamen 11933 Teilnehmer ins Ziel.

Der Dank der Organisatoren gilt in erster Linie den rund 1500 ehrenamtlichen Helfern, ohne die der Marathon nicht durchführbar wäre. Ob an einem der 18 Versorgungsstände, als Streckenposten, als Medaillen-Umhänger, als Helfer beim Gepäckmanagement auf den zwölf Umzugs-Lkw, bei der Marathonmesse und der Hefezopfausgabe – überall waren sie fleißig im Einsatz. Sie werden am 10. Oktober mit einem Helferfest im Xinedome belohnt.