Am 31.01.2020 um kurz nach 11 Uhr war in Ulm, Neu-Ulm und der Region ein dröhnender Lärm zu hören. Das Krachen wurde lauter und wieder leiser. Auch ein lauter Knall soll in der gesamten Ulmer Region zu hören gewesen sein. Wie weit über die Region um Ulm hinaus das Donnernde Geräusch zu hören war ist noch unklar. Ebenso unklar ist, was dahinter steckt?

Knall über Ulm Das sagt die Polizei zum Knall in Ulm

War es eine Explosion? Waren es Flugzeuge die die Schallmauer durchbrochen haben? Oder stammt das Geräusch von großen Bauarbeiten? Was steckt dahinter? Die Polizei in Ulm weiß nicht, was für den Knall verantwortlich war. Es seien keine Meldungen dazu bekannt, teilte ein Pressesprecher am Freitag auf Nachfrage mit.

Anfrage an Bundeswehr: Stammt der Lärm von Flugzeugen?

Stammt der Lärm vielleicht wieder von Einsätzen in der Luft oder was steckt dahinter? Wir haben beim Luftfahrtamt der Bundeswehr nachgefragt. Noch warte wir auf eine Antwort. Wir halten euch auf dem Laufenden!