Am 3. Juli startet im Klosterhof in Wiblingen das Sommer Open Air. Den Auftakt macht Nick Mason, Gründungsmitglied und Schlagzeuger von Pink Floyd.

Bereits zum neunten Mal finden in der historischen Kulisse des Klosters Wiblingen sommerliche Open Air Konzerte statt. Mit Nick Mason’s The Saucerful of Secrets, Pur, Namika + Joris sowie Foreigner wird vom 3. bis zum 6. Juli 2019 ein vielseitiges Programm geboten.

Anfahrt zum Klosterhof Wiblingen

Am einfachsten ist die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Ab dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) beim Ulmer Hauptbahnhof fahren die Buslinien 3 oder 8 bis zur Haltestelle „Pranger“, direkt am Klosterhof. Mehr Infos zur Anfahrt findest du hier.

Shuttle-Service

Für alle vier Veranstaltungen ist ein kostenloses Bus-Shuttle ab/bis Donaubad und zurück eingerichtet. Neu: Aufgrund der großen Besucherzahlen wird bei Pur und Foreigner der kostenlose Bus-Shuttle zusätzlich bei der Ratiopharm Arena wie auch am Donaubad anfahren. Beide Parkplätze werden ab 17 Uhr im Zehn-Minuten-Takt von Bussen angefahren. Nach dem Konzert fahren Busse ebenfalls im Zehn-Minuten-Takt wieder von Wiblingen zurück.

Parken

Die Parkplätze am Kloster sind erfahrungsgemäß innerhalb von zehn Minuten belegt. Wer mit dem Auto kommt und ortskundig ist, sollte über das Donautal nach Wiblingen fahren.

Parkplätze rund um den Klosterhof:

Tickets für Pur, Foreigner, Namika + Joris

Bis auf das Pur-Konzert am 4. Juli gibt es noch für alle Veranstaltungen Tickets. Karten für diese Konzerte gibt es bei den Geschäftsstellen der Südwest Presse und bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop. Auch telefonisch kannst du Tickets bestellen unter der Hotline 0731/156 855.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter der Nummer 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.

Das könnte dich auch interessieren

Rammstein live 2020 Durch diese 17 Städte tourt die Hardrockband Die "Europe Stadium Tour" von Rammstein geht weiter. Till Lindemann und seine Band touren im Sommer 2020 offenbar durch Europa. Dabei machen sie auch Halt in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.