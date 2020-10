Es gibt in der deutschen Poplandschaft nicht viele Musiker, die eine überraschende Karriere vorweisen können wie Jan Delay. Mit seiner Band Disko No.1 kommt er am 3. Juni 2021 nach Wiblingen in den Klosterhof. Mit der Band Absolute Beginner, die sich heute Beginner nennt, steht er für Hamburger HipHop, mit LaBoom für elektronisch instrumentale Musik und seit seinem ersten Soloalbum "Searching For The Jan Soul Rebels" verbindet man ihn auch mit Reggae. Er hat schon fast alles von Tanzmusik bis zu Jazzfunk ausprobiert und es werden sicher noch einige Experimente musikalischer Art folgen.

Ab 9. Oktober gibt es Karten unter südwestpresse.de/ticketshop . Ticket Hotline 07 31 / 156 855

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter 6 Jahre auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.