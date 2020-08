Unter Pflegekräften am RKU gibt es Unmut. Grund ist die Streichung einer Bonuszahlung in Höhe von rund 700 Euro für Vollzeitkräfte im Frühjahr dieses Jahres. Wie aus einem anonymen offenen Brief an Geschäftsleitung und Betriebsrat der Universitäts- und Rehabilitationskliniken hervorgeht, seh...