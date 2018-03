Evakuierung Klingeln putzen in der Innenstadt

Neu-Ulm / Ute Gallbronner und Tobias Knaack

Die Neu-Ulmer Bevölkerung hat die Evakuierung gelassen hingenommen. Rund 350 Menschen suchen Unterschlupf in Notunterkünften.

Die einen kratzten die Scheiben ihrer zugeschneiten Autos frei, andere führten noch auf eisglatten Wegen schnell ihre Hunde aus, wiederum Dritte zogen Trolleys oder schleppten Tüten durch den kalten Wind zur nächstgelegenen Bushaltestelle. Ihr Ziel war stets das gleiche: raus aus der Neu-Ulmer Innenstadt. Dort herrschte am Sonntag bereits gegen 7.30 Uhr ein für Sonntag ungewohnt reges Treiben. Und die nicht zugeschneiten Flächen auf der Fahrbahn und die vielen Fußspuren im Schnee auf dem Gehweg, etwa in der Friedenstraße, verrieten, dass zu diesem Zeitpunkt viele bereits weg waren.

Lange Zeit des Wartens

12.600 Menschen waren aufgerufen worden, ihre Wohnungen wegen der Bombenentschärfung in der Neu-Ulmer Innenstadt zu verlassen. Sie suchten entweder außerhalb der Stadt Zuflucht – oder zum Beispiel in der Weststadtschule. Dort tummelten sich zur Mittagszeit rund 250 Menschen. Sie wurden am Eingang registriert, konnten sich dann mit warmem Essen sowie Getränken von den freiwilligen Helfern versorgen lassen. Kinder tollten herum, veranstalteten Wettrennen mit Papierfliegern, bastelten oder zogen sich auch mal in den Ruheraum zurück. Auch viele Ältere waren gekommen. Etwa 60 Menschen, die medizinische Unterstützung brauchten oder pflegebedürftig sind, wurden in die Hochschule Neu-Ulm gebracht.

Wer konnte, hatte sich Unterschlupf bei Verwandten oder Freunden organisiert. Melissa und Jasko Zigic etwa machten sich um 9 Uhr am Neu-Ulmer Bahnhof zu Fuß auf den Weg zur Verwandtschaft, die außerhalb des Sperrgürtels wohnt.

Mit vier Lautsprecherwagen fuhr die Feuerwehr am Vormittag durch die Straßen und informierte auf deutsch und türkisch darüber, dass die Menschen die Sperrzone verlassen sollten. Dann ging es Block für Block ans Klingeln. Rund 400 Helfer von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Polizei durchkämmten systematisch die Innenstadt und klingelten an jeder Tür. Wer partout nicht wollte, durfte auf eigene Gefahr zuhause bleiben, die Wohnung oder das Haus aber nicht mehr verlassen. Der überwiegende Teil der Bewohner aber dürfte gegangen sein, sagte Polizeisprecher Sven Hornfischer.

Carolina Credo und Johannes Lehmann hatten sich zum Bleiben entschieden. Die beiden wohnen im Kurzen Weg, also ganz am Rande des Sperrgebiets. „Wenn das Ding wirklich explodiert, dann geht die Druckwelle über uns hinweg“, war sich Lehmann sicher. Zudem sei die gegenüberliegende Seite nicht evakuiert worden, die Sperrzone gehe sogar mitten durch sein Haus. „Ich kenne das aus Frankfurt. Da wurden immer ganze Straßenzüge evakuiert, das klingt mir logischer“, sagte Lehmann. Das Formular der Polizei unterschrieb er ohne großes Aufhebens.

Zwei Häuser weiter klingelte der Trupp der Finninger Feuerwehr einen jungen Mann aus dem Haus. „Ich habe gedacht, das ist erst um 14 Uhr“, sagte Mahmoud Nasser gut gelaunt und betrachtete interessiert das große Medienaufgebot. Und: „Ich habe keine Angst vor der Bombe. Ich komme aus Syrien.“ Er gehe jetzt zu einem Freund, um zu lernen, weil er bald Prüfungen habe. Besonders aufregend fand er die ganze Aktion nicht: „Hauptsache, alles ist sicher.“

Verlassene Straßen

Seine Nachbarn, ein älteres Ehepaar, kehrte in aller Ruhe den Schnee vom Auto. Sie hatten bewusst länger gewartet, so konnten sie immerhin bis kurz vor Mittag in der warmen Wohnung bleiben. Sogar Mittagessen gab es noch. Nachdem sie weg waren, befestigten die Feuerwehrleute ein Trassierband am Gartentor, an die Haustür kam ein Zettel, auf dem stand, dass dieses Haus geräumt ist und nicht mehr betreten werden darf.

Damit auch keine ungebetenen Gäste die leerstehenden Wohnungen heimsuchten, fuhr die Polizei nach abgeschlossener Evakuierung um 13.50 Uhr Streife durch die nun verlassenen Straßenzüge. Obwohl: So viel anders als an einem normalen Sonntag sah es nicht aus – bei solch einem Schmuddelwetter geht schließlich niemand freiwillig aus dem Haus.