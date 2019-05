Protest in der Mittagspause: Am Freitag sind auch in Ulm wieder viele Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Um die 800 Jugendliche waren auf der Fridays-for-Future-Kundgebung auf dem Marktplatz. “Die Politiker zwingen uns weiterhin, auf die Straße zu gehen und unseren Unterricht zu verpassen”, sagte Sophia Ognissanti vom Organisationsteam. Im Anschluss zogen die Demonstranten durch die Innenstadt.

Video Fridays-for-Future-Protest in Ulm Mehr zum Video

