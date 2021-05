Wieland ist aus dem Ulmer Donautal kaum wegzudenken, in Vöhringen betreibt das Unternehmen ein gigantisches Werk. Mit einem nicht minder gigantischen Energieverbrauch. Das liegt an der Gießerei, die dort durchgängig am Laufen ist. Wieland stellt Halbfabrikate aus Kupfer her: Bänder, Rohre, Profi...