Hochwasserschutz Klima-Minister eröffnet den Deich an der Donau

Ulm / swp

Jaaaa, man kann wieder fahren“, rief gestern eine junge Radlerin erfreut ihrem Kind zu, dass im Fahrradanhänger saß. Beide fuhren in dem Moment am Festzelt vorbei, in dem der baden-württembergische Umwelt- und Klima-Minister Franz Untersteller seine Rede hielt. Anlass war die Eröffnung des fast zwei Kilometer langen Hochwasserschutzdammes entlang der Donau in Höhe Friedrichsau.

Der Bau des Erdbauwerks dauerte – wie berichtet – aufgrund von schlechten Wetterverhältnissen im Winter neun statt sieben Monate. Aber darüber ist inzwischen buchstäblich Gras gewachsen auf den seicht abfallenden Hängen des Dammes. Die Kosten haben sich von geplant 1,9 auf 2,3 Millionen Euro erhöht. Davon übernehmen das Land als Bauherr an „seinem“ Gewässer erster Ordnung 1,2 Millionen Euro, die Stadt Ulm 0,5 und die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm als unmittelbarer Wasserkraftwerksbetreiber 0,6 Millionen Euro.

Lob für alle Beteiligten

Untersteller relativierte die Baukosten gleich wieder mit dem Satz: „Bei einem Hochwasser, wie es statistisch alle hundert Jahre vorkommen kann, hätte in der Friedrichsau ein Schaden von rund 16 Millionen Euro gedroht.“ Nun aber seien das SSV-Sportgelände, die Gastronomen in der Au, der Festplatz und das Messegelände geschützt. Denn der Damm zieht sich von Höhe SSV-Schwimmbad im Süden bis zum Abzweig Böfinger Steige.

Als gelernter Landschaftsarchitekt lobte Untersteller alle Beteiligten wie die Planer Baron Landschaftsarchitekten, die Baufirma Geiger & Schüle Bau und das Ingenieurbüro Haag (Statik), alle aus Ulm, „dass Ihnen eine mustergültige Anpassung der Hochwasserschutzmaßnahme an das vorhandene Gelände gelungen ist“. Dies zeige, dass sich Hochwasserschutz und Naherholung nicht ausschließen müssen.

Und der ökologische Aspekt sei auch nicht zu kurz gekommen, ergänzte Regierungspräsident Klaus Tappeser aus Tübingen. So wurde etwa der „wertvolle Baumbestand“, eine alte Kastanienallee vor dem Halo-Fitnesszentrum des SSV, erhalten und eine Spitzahornreihe Richtung Friedrichsau wurde durch Neupflanzungen erweitert.

Die Donau sei ein Naturraum für Fauna und Flora, sagte der Erste Bürgermeister Martin Bendel. Die Donau stehe aber auch für Internationalität und Heimat, warb er gleich fürs Donaufest und den Schwörmontag. Denn die Fuß- und Radwege sind seit gestern wieder frei, um „in d’ Au na“ zu gelangen oder von dort zurück an die Stadtdonau.

Und warum wurde beim Halo eine Uferfläche mit Rasengittersteinen befestigt? Darauf können Rettungsdienste wie die DLRG mit ihren Bootsanhängern bis zur Bootsanlegestelle fahren.