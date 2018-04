Stadt am Rand Kleine Brauer - Starke Biere

Fabian Wiek

Wassertrinker, aufgepasst! Die Promillegefahr in der Ulmer City steigt langsam. Denn der Markt der Kleinbrauer ist auch dieses Jahr wieder, für drei Tage, auf dem südlichen Münsterplatz, und bringt spannenden Biergenuss und große Hopfenaromen. Dazu haben sich 14 regionale Brauereien zusammengeschlossen, um gemeinsam mit dem Ulmer City Marketing für individuelle und neue „Craft Biere“ zu werben.

Am Freitag, 4. Mai, eröffnet der Markt um 16 Uhr mit dem Fassanstich durch Finanzbürgermeister Martin Bendel. Um 21 Uhr wird das letzte Bierchen ausgeschenkt, es ist also eine frühe „last order“ angesagt. Samstags geht’s schon um 11 Uhr weiter, damit Wochenmarktbesucher nach dem Bummel mal nippen können. Um 21 Uhr wird wieder der Zapfhahn abgedreht. Am Sonntag, 6. Mai, hat der Markt von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Veranstalter erwarten Craft-Bier-Fans auch aus Weingegenden und überhaupt weit her. „Es werden Busse aus der Schweiz kommen“, sagt der Citymanager Henning Krone.

Über 60 verschiedene Bier-Kreationen werden dieses Jahr angeboten: Darunter das Natureis Bock Starkbier von Kronen Bier, das Märzen -Original (untergärige Spezialabfüllung) von der Brauerei Messhofen und das s’Angele Pils vom Bräuhaus Ummendorf. Manche sind Wiederholungstäter, andere zum ersten Mal in Ulm dabei.. Alles wird auch im probierfreundlichen 0,1 Liter-Seidel „ProBierle“ angeboten. Die Erlebnisse können in einem eigenen „Bier-Pass“ notiert werden. Wer mindestens sechs verschiedene Stempel sammelt, kann bei der abschließenden Verlosung 30 Liter Bier gewinnen.

Bier alleine macht natürlich nicht jeden satt, und so gibt es auch etwas zu essen. Schwäbische und bayerische Spezialitäten sind im Angebot, und das in Bier marinierte Hähnchen darf bei einem Brauermarkt natürlich nicht fehlen.

Am Freitag und Samstag sorgen regionale Musikkapellen für Stimmung, und am Sonntag gibt eine Swing-Band den Ton an. Auch wichtig: Dieses Jahr soll es mehr Sitzplätze geben für die Verkoster, die der Schwerkraft womöglich nicht mehr ganz gewachsen sind.