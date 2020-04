Ende April soll es endlich losgehen. Dann möchte André Wieland den ersten Ableger seines Unverpackt-Ladens „Klare Kante“ eröffnen – und zwar in der Ulmer Innenstadt, schräg gegenüber dem Metzgerturm. Seit Januar arbeitet der 34-Jährige gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Anthony Saad am Umbau des Ladengeschäfts mit der Adresse Unter der Metzig 22. „Wir haben mit Hilfe von Familie und Freunden den größten Teil selbst gemacht und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Daher freuen wir uns, dass wir bald starten können“, so Wieland, der das erste „Klare Kante“-Geschäft vor zwei Jahren in Weißenhorn eröffnet hat.

Plastikfreier Supermarkt in Ulm: Unverpackte Lebensmittel und Reinigungsartikel

Für Ulm plant der gelernte Betriebswirt mit einem ähnlichen Sortiment. Unverpackte Lebensmittel wie Müsli, Reis oder Linsen gehören ebenso zum Angebot wie Reinigungsartikel und Hygieneprodukte. Auf der 125 Quadratmeter großen Verkaufsfläche möchte Wieland mittelfristig eine Kaffee-Ecke einrichten. Direkt an der Glasfront, mit Blick auf den Metzgerturm. Neben dem regulären Betrieb sollen Verkostungen stattfinden, auch Workshops sind geplant.

Auf eine größere Eröffnungsfeier muss das „Klare Kante“-Team aufgrund der Corona-Maßnahmen verzichten. „Es ist natürlich schade, aber vielleicht können wir die Feier zu einem späteren Zeitpunkt nachholen“, hofft Wieland.

Klare Kante in Ulm: Das sind die Öffnungszeiten

Er möchte seinen Unverpackt-Laden von Montag bis Freitag zwischen 10 und 19 Uhr öffnen. Am Samstag hat die „Klare Kannte“-Filiale von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Crowdfunding-Kampagne ermöglichte Start in Ulm

Für Wieland geht mit der zweiten „Klare Kante“-Filiale ein Traum in Erfüllung. Der Unternehmer hatte eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, um diesen Schritt zu finanzieren. Die benötigte Summe in Höhe von 25 000 Euro wurde sogar übertroffen – am Ende kamen 32 900 Euro zusammen.