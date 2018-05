Justiz Klage gegen B-10-Ausbau abgewiesen

Neu-Ulm/München / Edwin Ruschitzka

Naturschützer und ein Pfuhler Landwirt scheitern, die Straße wird wie vom Bauamt geplant vierspurig gebaut.

Das Urteil liegt seit Dienstag vor, die ausführliche Begründung wird allerdings erst in einigen Wochen nachgereicht. Der BUND Naturschutz und ein Pfuhler Landwirt haben ihre Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss zum vierspurigen Ausbau der ihrer Meinung nach dann viel zu mächtigen B 10 zwischen dem Autobahnanschluss Nersingen und der Breitenhofstraße verloren.

Mehr als sieben Stunden war am 8. Mai vor dem Verwaltungsgerichtshof in München verhandelt worden. Am Dienstag nun hat der 8. Senat unter dem Vorsitz der Richterin Judith Müller Recht gesprochen: Die Klage wurde abgewiesen, der BUND und der Landwirt müssen die gesamten Kosten des Verfahrens tragen. Und das sind etwa 15.000 Euro. Eine Revision hat der Verwaltungsgerichtshof nicht zugelassen. Die Kläger verzichten auf eine Beschwerde wegen Nichtzulassen der Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, was nach dem Urteil ihre einzige mögliche Reaktion gewesen wäre.

Das 5,5 Kilometer lange Straßenstück wird demnach wie vom Staatlichen Bauamt in Krumbach ursprünglich geplant mit einem Querschnitt von 31 Metern autobahngleich ausgebaut – mit einem Mittelstreifen und zwei Standstreifen.

Dagegen und gegen die damit einhergehende Verschwendung von Grund und Boden im Landschaftsschutzgebiet waren die Kläger hauptsächlich vorgegangen. Sie waren der Ansicht, dass ein Straßenquerschnitt von 21 Metern ausreichend sei. Auch die Stadt Neu-Ulm äußerte Bedenken, was die Dimension des Ausbaus betrifft. Sie waren im Rahmen des Genehmigungsverfahrens angehört worden. An der Klage beteiligen wollte sich die Stadt aber nicht.

Kurus-Nägle: „Das war’s!“

Der Kreisgeschäftsführer des BUND, Bernd Kurus-Nägele, hat das Urteil nach dem Verlauf der Gerichtsverhandlung genau so erwartet: „Für uns ist der Fall damit erledigt. Wir haben unser Möglichstes getan“, sagte er am Dienstag. Diese erneute Schlappe vor einem Verwaltungsgericht werde den BUND aber nicht entmutigen, bei anderen behördlichen Entscheidungen möglicherweise erneut vor Gericht zu ziehen. Eine Stellungnahme aus dem Staatlichen Bauamt in Krumbach war am Dienstag nicht zu bekommen. Der Amtsleiter befinde sich derzeit im Urlaub, hieß es.