Soziales Kitas sollen länger geöffnet haben

Ulm / cst

Die Öffnungszeiten städtischer Kindergärten und Kindertagesstätten sollen nach Ansicht der CDU-Fraktion ausgebaut werden. In jedem städtischen Sozialraum sollen mindestens 40 Plätze angeboten werden mit Öffnungszeiten nach 17 Uhr. In Böfingen und Wiblingen gebe es noch keinen einzigen Platz, kritisiert die Fraktion. Ferner soll ein Pilotprojekt auf die Beine gestellt werden, bei dem eine Kita ausgesucht wird, an der Öffnungszeiten von 6 Uhr bis 22 Uhr angeboten werden. Auf dieses Weise sollte der aktuelle Bedarf anhand der Nachfrage abgeschätzt werden, fordern die Grünen.