Studie Kita-Beiträge belasten arme Haushalte

Ulm / Uwe Keuerleber

Kinder aus Familien mit weniger als 60 Prozent eines durchschnittlichen Nettoeinkommens, zahlen gegenüber Familien mit Einkommen oberhalb der Armutsrisikogrenze zehn Prozent mehr an Kita-Beiträgen. Rund 118 Euro sind im Monat dafür fällig.

Darüber hinaus kommen Kosten für Bastelmaterial oder Ausflüge hinzu. Auch hier gibt es große Unterschiede. So zahlen Eltern aus ärmeren Haushalten 3,3 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens, also mehr als doppelt so viel wie wohlhabendere Familien, die nur 1,4 Prozent bezahlen. Die Zahlen beruhen auf einer repräsentativen Umfrage, welche die Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Infratest-dimap erhoben hat. Insgesamt wurden 10.490 Eltern befragt.

Gebührentabelle liest sich verwirrend

Abhängig sind die Beiträge davon, wie alt die Kinder sind, wie lange sie in einer Einrichtung betreut werden, wie viele Kinder eine Familie hat und wie viele gleichzeitig eine Einrichtung besuchen. Besuchen drei Kinder aus einem Haushalt eine Tageseinrichtung, entfällt die Grundgebühr für das dritte Kind.

Auch an Ulmer Kitas gilt der Höchstbetrag, wenn das monatliche Nettoeinkommen der Familie 5000 Euro oder mehr beträgt. Dann werden bei einem Kind, das ganztags und im Monat über 48 Stunden betreut wird, 8,55 Prozent des Einkommens fällig. Bei einer Familie mit einem Kind sind das 454 Euro. Bei einem Kind unter drei Jahren wird das 1,5-fache der Gebühr erhoben. Für den Mindestbetrag wird die monatliche Grundgebühr von der zum Lebensunterhalt gezahlten Sozialhilfe festgesetzt.

Einheitliche Kita-Beiträge

Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung, kritisiert, dass in erster Linie der Wohnort für die Höhe der Gebühren entscheidend ist. Stattdessen wäre es angebracht, Kita-Beiträge bundesweit einheitlich zu gestalten. Eltern, deren Einkommen unterhalb der Armutsgrenze liegt, sollten vollständig von den Gebühren befreit werden.

Dräger rät jedoch davon ab, die Beitragsfreiheit für alle Eltern zu überstürzen: "Bundesweit fehlen Erzieherinnen, und die Betreuungsschlüssel stimmen in vielen Kitas nicht. Jetzt alle Eltern zu entlasten, würde den politischen Handlungsspielraum für den Qualitätsausbau unnötig verengen." Für ihn ist klar: "Erst die Qualität und dann die Beitragsfreiheit." 59 Prozent der Eltern, die deutlich über der Armutsrisikogrenze liegen, und 53 Prozent, die darunter liegen, wären bereit für mehr Personal und bessere Ausstattung, höhere Beiträge zu zahlen.

Gute Ergebnisse beim Personalschlüssel

Sowohl für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren, als auch für Kinder ab 3 Jahren entspricht Ulm in dem von der Bertelsmann Stiftung empfohlenen Personalschlüssel.