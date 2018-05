Soziales Kita-Bau am Kuhberg läuft

Ulm / vs

Im Neunkirchenweg laufen Arbeiten von Stadt Ulm und katholischer Kirche parallel. Eine Kita wird bis Herbst fertig.

Die Bemühungen der Stadt, Kindergartenplätze zu schaffen, führen zu reger Bautätigkeit. Im Neunkirchenweg auf dem Kuhberg wird aktuell an zwei benachbarten Einrichtungen gearbeitet.

Dieser Tage beginnt die Erweiterung der städtischen Kita Neunkirchenweg 70, um Platz für 1,5 weitere Gruppen zu schaffen. Die Erweiterung wird, wie Günther Scheffold von der Abteilung Kinderbetreuung erklärt, im Bestand vorgenommen, also durch diverse Umbauten: Unter anderem werden aus dem bisherigen Speiseraum im Obergeschoss zwei Gruppenräume; dafür wandert der Speiseraum in die bisherige Küche im Untergeschoss; in angrenzenden Räumen kommt die neue Küche samt Lagermöglichkeiten für Lebensmittel unter. Außerdem werden in der Kita im Zuge der Arbeiten die WC-Anlagen generalsaniert.

Die Kosten für den Umbau liegen bei rund 730 000 Euro und sollen zum Beginn des neuen Kindergartenjahrs im September abgeschlossen sein. Dann hat die Kita künftig sechs Gruppen.

Auf der anderen Straßenseite, im Neunkirchenweg 65, sind auch bereits Bagger und Kran zugange. Dort baut die katholische Kirchengemeinde derzeit einen Ersatz für den Kindergarten, der vor knapp drei Jahren durch ein von Brandstiftern gelegtes Feuer unbrauchbar geworden war. Die Gruppen sind seither provisorisch im Gemeindehaus untergebracht.

Die damals neu eröffnete Kinderkrippe, die in Holzständerbauweise errichtet worden war, blieb vom Feuer verschont.