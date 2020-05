Erste Werke – letzte Werke“. So wäre an diesem Samstag das Abschlusskonzert der Wiblinger Bachtage überschrieben gewesen. Rossinis „Petite Messe Solennelle“ hätte in der Versöhnungskirche erklingen sollen, unter der Leitung von Albrecht Schmid und unter Mitwirkung der Kantoren-Kollegen...