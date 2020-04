Für Ruth, die an Corona erkrankt ist.“ „Für alle, die Covid-19 in finanzielle Not bringt.“ „Lieber Gott, ich bitte Dich, dass es Boris gut geht.“ Zettel mit solchen Aufschriften hängen am Kreuz in der Wengenkirche, aufgeschrieben von Besuchern. Pfarrer Michael Estler und die Schwester...